Eerste hulp bij pakketpaniek

Het pakket dat leerlingen uit de derde klas van de havo en het vwo kiezen, bevat niet alleen vakken maar ook een carrièrerichting. ‘Veel 14- en 15-jarigen zijn nog niet ver genoeg ontwikkeld om zo’n beslissing te nemen’, zegt ontwikkelingspsycholoog Saskia Kunnen van de Rijksuniversiteit Groningen, die gespecialiseerd is in studiekeuze en identiteitsontwikkeling. ‘Het kan bijvoorbeeld dat je het op die leeftijd eng vindt met mensen te werken, terwijl je er later geknipt voor blijkt te zijn. Er verandert, kortom, nog van alles.’

worsteling

Van de middelbare scholieren uit het derde jaar heeft 40,8 procent nog geen voorkeur voor een beroepsrichting, blijkt uit onderzoek onder ruim driehonderd tieners door..

