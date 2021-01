'Snollebollekes' wint De Slimste Mens

Hilversum

Rob Kemps mag zich De Slimste Mens noemen. De Snollebollekes-zanger kwam vrijdagavond als winnaar van de populaire kennisquiz uit de bus. Kemps versloeg in de finale televisiemaker Emma Wortelboer en cabaretier Andries Tunru. In de laatste ronde streed hij tegen Tunru, maar Kemps won het spel met 17 seconden voorsprong. De zanger volgt NOS-nieuwslezer Astrid Kersseboom op. Zij wist vorig seizoen operazangeres Francis van Broekhuizen en sportverslaggever Jeroen Grueter in de finale te verslaan. <