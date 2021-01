'Deltaplan' om achterstand op school in te lopen

Door COVID-19 en het gedwongen afstandsonderwijs is de onderwijstijd van scholen ‘onmiskenbaar minder effectief’. Daarom werkt minister Arie Slob (basis- en voortgezet onderwijs) aan een ‘nationaal programma onderwijs na corona’. Dat moet in samenwerking met gemeenten, onderwijskoepels en andere betrokkenen leiden tot een langjarige inspanning om opgelopen achterstanden weg te werken.

Den Haag

In een brief aan de Tweede Kamer schreef Slob vrijdag dat het ‘niet-realistisch’ is om te verwachten dat kinderen de opgelopen achterstanden al dit jaar volledig inhalen. Daarvoor is ‘rust, ruimte en tijd’ nodig. Zo kan lesstof van dit schooljaar worden doorgeschoven naar het volgende leerjaar. Ook is extra ondersteuning nodig, waarbij ‘geen taboes’ mogen bestaan. De bewindsman trok al ruim 500 miljoen euro extra uit en verwacht dat dit bedrag nog fors kan oplopen. Vooral voor ‘schakelmomenten’ in de onderwijsloopbaan van een leerling moet extra aandacht zijn.

Dat betekent dat alles op alles moet worden gezet om de eindtoets in groep 8 te laten doorgaan. ‘Het wegvallen van de e..

