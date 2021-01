De vaccinatie van huisartsen en hun medewerkers is begonnen. In het Medisch Spectrum Twente kreeg huisarts Marieke Nijhof uit Enschede vrijdag de eerste prik. In totaal 15.000 mensen komen in aanmerking voor deze vaccinatieronde. Het gaat om huisartsen, maar ook om artsen in opleiding, verpleegkundig specialisten, physician assistants en chauffeurs van huisartsenposten. <

beeld anp

Vanaf maandag vaccin voor kleine woonvormen

De volgende ronde van coronavaccinaties begint op maandag. Dan zijn de eerste kwetsbare ouderen en mensen met een beperking die in kleinschalige woonvormen wonen aan de beurt. Het gaat om ongeveer 77.000 mensen, die worden gevaccineerd door huisartsen. <

Gedetineerden moeten toch mondkapje op

Gedetineerden moeten to..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .