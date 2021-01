Leren wachten zonder hoop

Afgelopen zondag liep ik met mijn vrouw door het bos. Op enig moment stootten wij op een jong gezinnetje. Kinderen van 6 en 8. Op afstand hoorden wij al dat het niet zo lekker liep. Het kind van 8 huilde wat en werd stevig toegesproken door moeder. Als wij straks thuis komen … De rest ontging ons, omdat we dicht bij het jochie van 6 kwamen. Hij was wat achtergebleven en onttrok zich zo aan het gedoe tussen ouders en zus. Hij had andere problemen aan zijn hoofd, merkten we. Want toen zijn vader hem riep om aan te sluiten liep hij verdwaasd over het pad en zei: dieven en stropers! Helemaal opgenomen in zijn fantasie raakte hij van het pad af en begaf hij zich tussen de bomen door richting zijn ouders. Door een gat in de grond struikelde hij en kwam hij op de drassige grond te liggen. Het deed hem niet veel. De jacht op dieven en stropers hield hem meer bezig dan de nattigheid en modder van de gesmolten sneeuw.