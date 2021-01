Maria’s rechtszaak om achter de naam van donor K34 te komen

Zeist

Maria (22) was vijf jaar oud toen haar moeder Hedda voor het eerst iets vertelde over haar biologische vader. ‘Ik kan het me niet meer herinneren, Ze zei iets over een meneer die haar hielp een kind te krijgen’, vertelt ze. ‘Het schijnt dat mijn eerste reactie was: “O, dus ik heb wél een vader.” Kennelijk ging ik ervan uit dat ik die niet had.’

Voordat Hedda koos voor kunstmatige bevruchting met donorzaad (KID), sprak ze erover met diverse mensen. Ook mensen uit de kerk. ‘Ze twijfelde of het wel mocht en dat kwam deels door haar geloof’, vertelt Maria. ‘Uiteindelijk heeft ze er toch voor gekozen. Ze voelt zich nu erg verantwoordelijk dat het anders is gelopen dan ze had gewild en haar was voorgespiegeld.’

Maria’s moeder koos bewust vo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .