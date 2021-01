Voor circulaire economie moet het tempo hoger

Het doel van een volledig circulaire Nederlandse economie in 2050 is nog nauwelijks dichterbij gekomen. We gebruiken nu amper minder grondstoffen dan tien jaar geleden, terwijl het in 2030 de helft minder moet zijn. Dat blijkt uit de eerste rapportage over de circulaire economie.

Den Haag

Nederland moet in 2050 volledig circulair zijn, is in 2016 besloten. Alles wat we willen maken, behalve voedsel, moet dan worden vervaardigd van bestaande grondstoffen of onderdelen en hergebruikte materialen. ‘We moeten af van onze wegwerpmentaliteit’, sprak toenmalig staatssecretaris Sharon Dijksma ferm. Al in 2030, zo zei ze, zouden we halverwege dat ideaal moeten zijn.

Maar dat schiet nog niet erg op. Het Planbureau voor de Leefomgeving, CBS, RIVM en nog een handvol wetenschappelijke instituten publiceerden donderdag de eerste Integrale Circulaire-Economie Rapportage (ICER), een boekwerk dat vanaf nu om het jaar de stand van zaken in de ‘circulaire economie’ zal weergeven.

Voor eigen gebruik (consumptie ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .