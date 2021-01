Seksuele uitbuiting begint al jong

Den Haag

Een derde van de verdachten die zich schuldig maakt aan binnenlandse seksuele uitbuiting is jonger dan 23 jaar, schrijft de rapporteur in de Dadermonitor Mensenhandel. In dit rapport schetst Bolhaar de verschillende vormen van mensenhandel en de strafrechtelijke aanpak hiervan tussen 2015 en 2019. Bolhaar: ‘Ik kan niet genoeg benadrukken hoe verontrustend ik het vind dat zulke jonge mensen zich schuldig maken aan zulke ernstige misdrijven. We weten nog te weinig van de daders, hoe en waarom ze doen wat ze doen. Daar moeten we meer over weten, want zonder daders zijn er geen slachtoffers.’

De meest voorkomende vorm van mensenhandel is binnenlandse seksuele uitbuiting. Het gaat om ongeveer de helft van alle gevallen. De ..

