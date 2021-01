Wie in de Maand van de Bijbel (24 januari-21 februari) aan de slag wil met de Bijbel, kan het leesplan Op ontdekkingstocht met de Bijbel uitproberen. ‘Daarmee willen we mensen uitnodigen om te proeven welke manier van bijbellezen hen het meest inspireert’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Ook bieden we een podcast- en een blogserie aan.’ Het programma is bedoeld voor wie het moeilijk vindt om de Bijbel een plek in zijn of haar leven te geven. Wie intekent doet elke dag iets met een bijbeltekst, op verschillende manieren: luisterend, studerend, creatief, kort (1 minuut) of lang (een halfuur). Al do..

