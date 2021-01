Hij is de stem van Mark Rutte voor Arabischtaligen in Nederland. Ze kijken niet naar de persconferenties maar wel naar Amer Alomari

Arabischtaligen in Nederland kijken niet naar de persconferenties van Mark Rutte. Ze wachten op Amer Alomari, die hun een uur later vertelt wat de premier heeft gezegd.

Amer Alomari had al een Facebookpagina waar hij nieuwkomers laat kennismaken met autoriteiten in Nederland. Nu praat hij zijn volgers bij over corona.

Nieuwveen

De livestreams die Alomari sinds het begin van de coronacrisis maakt, hebben een groot bereik: na elke persconferentie kijken 20.000 à 30.000 mensen. Veel Syriërs maar ook Egyptenaren, Marokkanen, Irakezen en Jemenieten.

‘Wie leest die ene flyer in het Arabisch? Bijna niemand’, zegt Alomari. ‘Er is heel weinig informatie over het coronavirus in het Arabisch. De persconferentie met Mark Rutte kijken nieuwkomers niet. Ze weten: vlak daarna komt Amer.’

De 29-jarige Syriër, die sinds zes jaar in Nederland woont en de taal vrijwel vloeiend spreekt, neemt dan plaats op een bruin-fluwelen stoel achter zijn bureau in zijn woning in Nieuwveen. Hij schroeft zijn camera in het houdertje, knipt de led-ring-lamp aan die hij via AliExpress voor..

