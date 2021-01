Islamic Relief: humanitaire organisatie of verlengstuk van de Moslimbroeders?

Den Haag

Islamic Relief Worldwide is een hulporganisatie die wereldwijd actief is en vestigingen heeft in veertig landen. Een van die afdelingen bevindt zich in Amsterdam. De organisatie is groot en doet respectabel werk: noodhulp, onderwijs, gezondheidszorg, allerhande projecten. In de woorden van IRW zelf: ze wil mensen ‘uit de armoede helpen, ongeacht etniciteit, religie, gender of seksuele oriëntatie’.

Critici stellen echter dat de hulporganisatie ook een andere kant heeft en dat er banden zijn met islamitisch extremisme. Al in 2014 hadden Israël en de Verenigde Arabische Emiraten Islamic Relief om die reden de toegang ontzegd. De Duitse regering trok vorig jaar de conclusie dat IRW ‘persoonlijke contacten van betekenis’ heeft met de Mosl..

