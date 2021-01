Virusmutanten dwingen ons terug het huis in

Vanuit het zuiden rukken twee virusvarianten op waarvan je nogmaals ziek kunt worden als je al eerder corona hebt gehad. En vanuit het westen is daar de Britse variant, die zich tot anderhalf keer sneller verspreidt. Vandaar dat het kabinet zegt: de grenzen dicht voor de virussen uit het zuiden, en ’s avonds de voordeuren op slot tegen het virus uit het westen.

Amsterdam

Grote problemen liggen op de loer als we de maatregelen niet aanscherpen, rekende RIVM-wetenschapper Jaap van Dissel woensdagmiddag voor aan de Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Omdat de Britse virusmutant zich sneller verspreidt, zal het naar verwachting vanaf half februari het dominante virustype zijn in Nederland. Naar verwachting is het Britse virus begin april zelfs het enige virus dat dan nog rondgaat.

Half mei volgt dan de ‘derde golf’, berekent het RIVM, met naar verwachting vijfduizend bezette ziekenhuisbedden, waarvan 1250 op de intensive care, een verdubbeling van het huidige aantal.

En dat is de meest redelijke schatting. In het ongunstigste geval loopt het aantal ziekenhuisopnames in a..

