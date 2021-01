Albert Heijn vergroot marktaandeel

Zaandam

Supermarktketen Albert Heijn heeft zijn marktaandeel tijdens het coronajaar 2020 licht weten uit te breiden. AH profiteerde onder meer van de sterke vraag naar thuisbezorgen omdat mensen winkelbezoek liever vermeden tijdens de virusuitbraak. Daar staat tegenover dat het bedrijf een aantal AH to go-winkels bij universiteiten, stations en in binnensteden moest sluiten. De grootste supermarktketen van het land heeft volgens cijfers van onderzoeksbureau Nielsen nu 35 procent van de markt in handen. Dat was in 2019 nog 34,9 procent. Grootste concurrent Jumbo zag zijn marktaandeel ook groeien en kwam uit op 21,5 procent tegen 21 procent een jaar eerder.

Voor dit jaar rekent AH op een verdere groei van onlineshoppen en bezorgdiensten. <