Museum Elisabeth Samson dichterbij

Paramaribo

Het museum dat in Paramaribo moet openen over Elisabeth Samson (1715-1771), naar wordt aangenomen de eerste zwarte vrouwelijke miljonair in heel Amerika, is een stapje dichterbij. De Stichting Elisabeth Samson Huis heeft het pand aan de Wagenwegstraat, waar ze woonde, volgens eigen zeggen gekocht van de staat Suriname. Dat kon door onder meer een donatie van de Nationale Postcode Loterij in Nederland. De Stichting gaat het huis restaureren en onderhouden en gaat er, behalve een Elisabeth Samsonmuseum, ook een Museum van Arbeid onderbrengen. Dat is bij de verkoop overeengekomen. Na de restauratie zal de begane grond worden ingericht zoals de ruimte eruitzag in de tijd van Samson, die het huis liet bouwen in 1742.