De avondklok als beladen noodverordening, op de Zeedijk en op Urk

In de rubriek Net als vroeger wordt vanuit de actualiteit van nu teruggeblikt naar de actualiteit van toen. Vandaag: de avondklok.

Duitse aansporing om in de spertijd de huizen goed te verduisteren.

In korte tijd heeft het woord avondklok een lading gekregen die zwaarder is dan Van Dale er in eerste instantie aan geeft: klokgelui dat de avond inluidt. De tweede betekenis die Van Dale vermeldt, zal de komende maanden overheersend zijn: verbod om zich ’s avonds na zeker tijdstip en ’s nachts op straat te bevinden. Als synoniem wordt het woord curfew genoemd.

Curfew? Dat woord keert geregeld terug in het nieuws uit dictatoriaal geregeerde landen en opstandige gebieden. De autoriteiten stellen een curfew in om te voorkomen dat burgers de straat op gaan om te protesteren: smeulend onbehagen mag niet tot vlammende protesten leiden. Het woord is een Engelse verbastering van de Franse uitdrukking couvre feu, ‘..

