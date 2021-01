Burgemeester van Veenendaal zegt lidmaatschap van de SGP op

Burgemeester Gert-Jan Kats van Veenendaal heeft zijn lidmaatschap van de SGP opgezegd. Dat maakt hij bekend op Twitter. Aanleiding is de discussie over samenwerking met Forum voor Democratie.

Veenendaal

Kats noemt zijn besluit ‘het resultaat van een langlopend proces’, waarbij hij tot de conclusie is gekomen dat hij en de partij ‘in de loop van de jaren politiek uit elkaar zijn gegroeid. Niet op één specifiek punt, maar op meerdere onderwerpen en standpunten’. Welke onderwerpen en standpunten dat zijn, wordt in de verklaring niet duidelijk.

Zaterdag twitterde Kats al zijn lidmaatschap van de partij te heroverwegen. Dat was nadat Kees van der Staaij zei dat het altijd de positie van de SGP is om met elke partij inhoudelijk op te trekken. ‘Met iedereen is samenwerking mogelijk, geen enkele partij is melaats.’ Van der Staaij reageerde daarmee op de nieuwe partijvoorzitter van de SGP, Dick van Meeuwen, die zate..

