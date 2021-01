in Nederland’, zei CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt dinsdag in het debat over de toeslagenaffaire, waarover het kabinet is gevallen. ‘We hebben de staat zo ingericht dat onze kliek in Den Haag [...] meer kijkt naar de partijvoorzitter dan naar de kiezers. [...] We hebben een structuur en systeem gecreëerd waarin alles centraal staat, maar niet de burger. Die staat alleen centraal in de verkiezingscampagne.’ Volgens Omtzigt faalt de balans tussen macht en tegenmacht; niet alleen de Tweede Kamer maar ook belangenorganisaties en de pers schieten tekort in het signaleren van misstanden waartoe bureaucratisch beleid uit Den Haag leidt in de concrete levens van burgers. Daardoor bleef veel te lang buiten beeld hoe duizenden ouders gemangeld werden door een systeem dat hen als fraudeurs categoriseerde.