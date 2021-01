Meer besmetting op werk, minder bij bezoek thuis

Na de kerstvakantie is het aantal besmettingen op het werk toegenomen, terwijl er juist minder mensen positief testen na bezoek thuis. Dit blijkt uit cijfers van het RIVM.

Den Haag

Zo’n 60 procent van de positief geteste mensen kan aangeven waar zij waarschijnlijk het virus hebben opgelopen. Vorige week was dit nog in 35,6 procent van de gevallen na bezoek van vrienden en familie, en in 10,3 procent van de gevallen op de werkplek.

Deze week, nu veel Nederlanders na de vakantie weer aan het werk zijn, is 16,3 procent van de te herleiden besmettingen op het werk, ruim anderhalf keer zo veel. Thuisbezoek daalt behoorlijk als besmettingshaard, naar 22,8 procent.

Eerder deze week bleek al uit mobiliteitsdata van Google dat het na de feestdagen weer een stuk drukker werd op de werkplek. Deze toegenomen drukte op de weg en op kantoor vertaalt zich nu dus ook door in een groter aandeel van de positief geteste mensen.