Het percentage bloeddonors dat antistoffen tegen het coronavirus draagt, is landelijk gezien gestegen naar 13,3, meldt Sanquin. In december was dat nog 10,3 procent. Volgens de organisatie die de bloedvoorziening in Nederland regelt zijn vooral bloeddonors in Limburg en Noord-Brabant bovengemiddeld drager van de antistoffen met 15 procent. <

beeld anp

Arts noemt beweringen nu ‘beetje gechargeerd’

Homeopatisch arts Piet van Herten, die in opspraak raakte nadat hij in een interview onder meer had beweerd dat mensen worden ‘vermoord met vaccins', komt deels terug op zijn uitspraken. ‘Er was niet veel doordacht aan', zei de alternatieve behandelaar uit het Limburgse Maasbree dinsdag voor de camera van L1. &lsq..

