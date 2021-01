Geen steun Islamic Relief Worldwide

Den Haag

Minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) heeft besloten toch geen subsidie te geven aan de omstreden organisatie Islamic Relief Worldwide (IRW), die mogelijk banden heeft met de Moslimbroederschap. Vanaf januari dit jaar zou vanuit het ministerie ruim 37 miljoen euro worden verdeeld onder vier organisaties, waaronder IRW. In een brief aan de Tweede Kamer laat Kaag weten die subsidie toch niet te verlenen. De Moslimbroederschap is een groep die volgens Kaag ‘streeft naar islamisering van de samenleving door missie-activiteiten, religieuze opvoeding en welzijnswerk'. <