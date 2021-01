Verdroging van Nederland gaat ook in de winter door: het water stroomt alweer weg

Boswachter Joris Hellevoort bij een beuk op landgoed Hoog Beek en Royen in Zeist die afgelopen zomer door de droogte is doodgegaan. Hij verwacht dat in Nederland binnen tien jaar de helft van alle beuken dood zal gaan.

Zeist

‘’s Zomers hoor je mensen moord en brand over de droogte roepen, in de winter hoor je er niemand meer over.’ Joris Hellevoort, boswachter bij het Utrechts Landschap, vindt het maar vreemd. Hij is er in zijn hoofd het hele jaar door mee bezig. ‘Als mijn vrienden de bomen sterven, sterf ik zelf ook een beetje.’

Dat is voor een boom een snelle dood, vertelt hij. ‘Normaal sterven bomen langzaam. Een eik bijvoorbeeld groeit driehonderd jaar, bestaat driehonderd jaar en sterft driehonderd jaar.’ Drie jaar geleden was er volgens Hellevoort nog niets met de esdoorn aan de hand. De droge zomers van 2018, 2019 en 2020 hebben deze boom zo aangetast.

