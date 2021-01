Slordigheid wetenschap door sfeer

Amsterdam

Die conclusies trekt Tamarinde Haven in haar proefschrift. Ze promoveerde hierop donderdag aan de Vrije Universiteit cum laude. Jonge wetenschappers ervaren veel druk en hebben vaak het gevoel er alleen voor te staan. Hard werken is de norm. Havens onderzoek laat zien dat deze werksfeer gerommel met onderzoeksgegevens in de hand werkt.

Soms gaat een wetenschapper opzichtig de fout in. Diederik Stapel verzon in 2011 onderzoeksgegevens, om te kunnen beweren dat vleeseters 'hufteriger' zijn dan vegetariërs. In 2019 bleek een proefschrift van Mohammad Soroush over salafisme aan alle kanten te rammelen.

Veel belangrijker, want groter van omvang, is volgens Haven het fenomeen sloppy science, waarbij wetenschappers ..

