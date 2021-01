Op de step en luid zingend richting de vaccinatieprik

Ook de eerste bewoners van gehandicaptenzorginstellingen kregen maandag hun vaccinatie. Zoals bij zorginstelling Middin in Den Haag, waar sprake was van een liefdevolle chaos.

Den Haag

‘We halen hier niet het tempo van de GGD’, merkt Saskia Martens na een uurtje vaccineren droogjes op, ‘maar wat geeft het?’

In de gangetjes waar haar kantoor aan grenst, loopt de ene bewoner met ferme passen straal de verkeerde gang in, terwijl de ander met kracht zijn in handen in elkaar slaat en zich plots omdraait, weer terug naar de aanmeldbalie. Hun begeleiders, ’s ochtends allemaal negatief getest, roepen ze terug, zoeken verder, helpen hen bij het ontbloten van de bovenarm, houden vervolgens hun handen vast als de prik dan uiteindelijk toch wordt gezet.

