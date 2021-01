In de aardgasvrije proeftuinen is de oogst nog schamel

Als het grootste Nederlandse experiment in het aardgasvrij maken van bestaande huizen iets leert, dan is het dat de praktijk een harde leerschool is. Na ruim twee jaar zijn er pas 206 huizen van het gas afgesloten, blijkt uit Volkskrant-onderzoek.

Arjen Bezemer is met zijn huis in Overvecht-Noord milieubewust bezig, maar gasloos worden vergt extra investering.

Amsterdam

‘We zijn snel uit de startblokken gekomen, maar de praktijk blijkt weerbarstig. We omarmen de complexiteit en leren hier enorm veel van.’ Het is een exemplarisch citaat van een woordvoerder van de gemeente Hengelo. Haar gemeente was oktober 2018 een van de uitverkoren gemeenten om te pionieren met het aardgasvrij maken van bestaande huizen. De honderd jaar oude arbeiderswijk De Nijverheid werd geselecteerd als ‘proeftuin’. Maar nu, ruim twee jaar later is er nog geen gasmeter verwijderd.

Die stand van zaken is regel, geen uitzondering. Het aardgasvrij maken van bestaande huizen verloopt uiterst moeizaam. Na ruim twee jaar zijn er in slechts vier van de eerste 27 uitverkoren proefwijken en -dorpen daadwerke..

