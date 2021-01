JA21 stelt termijn abortus ter discussie

De nieuwe conservatieve partij JA21 stelt de 24-weken termijn bij abortus ter discussie en wil daar een maatschappelijk debat over voeren. In het maandag verschenen verkiezingsprogramma schrijft JA21 - een afsplitsing van Forum voor Democratie - dat Nederland een ‘zeer liberale abortuswetgeving’ heeft en vrijwel het enige land is waar abortus om niet-medische redenen mogelijk is tot de 24e week van de zwangerschap. De partij wijst erop dat bij een late abortus de kans op complicaties bij de vrouw, zoals ernstig bloedverlies of een buikoperatie, groter is. ‘Omdat de medische mogelijkheden steeds verder toenemen en de kans op levensvatbaarheid van het ongeboren kind ook, vinden wij het te rigoureus om 24 weken als termijn voor alle gevallen te hanteren.’

Den Haag

De partij wil, net als in andere landen gebeurt, een onderscheid maken tussen abortussen op medische en sociale indicatie gronden. Een late abortus is dan nog wel toegestaan wanneer het leven van de moeder in gevaar is of wanneer het kind ernstig gehandicapt is, maar niet in situaties van een verbroken relatie of financiële problemen. ‘De splitsing lijkt ons passend in een tijd van snelle medische vooruitgang.’

De partij zegt niet te willen tornen aan het recht van vrouwen op abortus, maar vindt dat daar niet ‘te lichtvaardig’ mee omgegaan moet worden. Abortus moet zoveel mogelijk voorkomen moeten worden, aldus JA21. Zo wil de partij vrouwen die herhaaldelijk kiezen voor een abortus, een extra gesprek met een arts en gratis antico..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .