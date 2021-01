Landmachtmilitair in Afghanistan gewond

Een militair van de landmacht is zaterdag in Afghanistan gewond geraakt aan zijn arm. Het gebeurde tijdens een schietoefening op Kamp Marmal bij de stad Mazar-e-Sharif in het noorden van het land, meldt het ministerie van Defensie.

De militair is naar een veldhospitaal op het kamp gebracht en is inmiddels geopereerd. Zijn toestand is stabiel. Hij zal voor verdere zorg naar Nederland worden gevlogen. Het is nog onbekend wat er precies is gebeurd. De marechaussee op het kamp doet hier onderzoek naar. De gewonde militair maakt deel uit van de NAVO-missie Resolute Support, waar ongeveer 150 Nederlandse militairen deel van uitmaken. <