Trainen met plezier, maar zonder doel

Ilse en Stefan Donker behoren met hun honden tot de wereldtop bij het sledehondenracen. Vanwege corona zijn er dit jaar geen wedstrijden voor het echtpaar uit Zevenbergschen Hoek in Noord-Brabant. Ondanks die teleurstelling trainen ze om de honden in conditie te houden én omdat ze ervan genieten. ‘Onze leidhond Jämä is vijf en volgend jaar waarschijnlijk te oud om nog mee te doen.’

Drunen

Het is nog donker als Stefan Donker zijn vrachtwagentje met aanhanger over een modderig pad bij de Drunense Duinen manoeuvreert voor de training van zijn sledehonden. De wagen is rijk gedecoreerd met actiefoto’s van het Tartokspeed-team in de sneeuw. ‘In de taal van de Inuit betekent tartok: donkere snelheid.’ Jankend en huilend geven de honden blijk van hun opwinding. Drie tot vier keer in de week spannen Stefan en zijn vrouw Ilse hier hun ‘hounds’ voor de kar om een trainingsrondje te maken van een kilometer of tien en altijd gaat dochter Zohra (4) mee.

vloerverwarming

Zodra de wagen stilstaat op het bospad zwelt het lawaai aan en als de deurtjes opengaan, schieten de honden naar buiten. Donker laadt z..

