Collecteren

Het werven van collectanten is tegenwoordig topsport. Wie wil er nog wél collecteren in deze tijd en waarom? Voor een verhaal in de bijlage Zaterdag zijn we op zoek naar iemand die al zijn hele leven met de collectebus rondgaat, maar ook naar mensen die het voor het eerst doen. Lijkt het jou/u leuk iets daarover te vertellen, stuur dan een mailtje naar zaterdag@nd.nl.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .