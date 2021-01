‘Richt coronabeleid naar de praktijk'

Amsterdam

Afgelopen kerstvakantie sprong Bianca Buurman, oud-verpleegkundige, een paar dagen vrijwillig bij als ondersteuner in een verpleeghuis in Haarlem. Ze zag nog maar eens hoe onmogelijk het is mensen met dementie te instrueren om anderhalve meter afstand te houden, hoe de ziekte erin hakt bij de toch al kwetsbare groep en hoe de theorie over de praktijk soms botst met de praktijk van het alledaagse.

Buurman is hoogleraar ouderenzorg aan het Amsterdam UMC, was afgelopen jaar chief nursing officer bij het ministerie van Volksgezondheid en schoof meermaals aan bij het OMT om te adviseren over de verspreiding van het coronavirus in de verpleeghuizen. Donderdagmiddag werd ze verkozen tot de nieuwe voorzitter van de beroepsvereniging van ..

