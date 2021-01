Rotterdamse huisarts schrijft wandelingen voor. ‘En het is ook nog eens goed voor je humeur’

Huisarts Matthijs van der Poel wandelt met patiënten, want dat voorkomt én geneest ziekten. Dit wandelen op recept gebeurt in Rotterdam vanuit zeker tien huisartspraktijken.

Rotterdam

‘Er is nog nooit níémand gekomen’, zegt Matthijs van der Poel hoopvol. Over vijf minuten maakt de Rotterdamse huisarts zijn wekelijkse wandeling met een groep patiënten. Het is een regenachtige ochtend, maar weer of geen weer, het ommetje gaat door. Hij wil patiënten laten ervaren dat het gezond is om geregeld te wandelen. Vanuit zijn praktijk wordt twee keer in de week gewandeld, één keer gaat hij zelf mee, één keer doet zijn collega-huisarts het.

Hij heeft voor het opzetten van het initiatief wel wat financiering gekregen. Met een vriend en collega-huisarts, Anne Huisman, won hij de ideeënwedstrijd van de Rotterdamse kring van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). ‘We hebben met dat geld de website looprecept.nl opgezet, e..

