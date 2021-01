‘Basisscholen blijven dicht tot 9 februari’

Den Haag

Dat meldt de NOS op basis van een advies van het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet waarschijnlijk gaat overnemen. Dinsdag is er een ministerieel crisisoverleg over de coronacrisis.

Het OMT maakt zich zorgen om de Britse variant van het coronavirus, dat besmettelijker is dan het oorspronkelijk virus en ook in Nederland in opmars is. Ook andere varianten houdt het OMT nauwlettend in de gaten. De zorgen zijn dermate groot dat het niet verstandig om de basisscholen vervroegd volledig te heropenen, concludeert het OMT. De noodopvang voor bijvoorbeeld kinderen van mensen met cruciale beroepen blijft open. Het voortgezet onderwijs bleef sowieso al tot 9 februari gesloten.

De deskundigen van het OMT benadrukken dat ..

