De Britse variant wint aan kracht: de teller staat nu op meer dan 200 besmettingen

Den Haag

Dat bevestigt het RIVM na vragen van het Algemeen Dagblad. Dinsdag waren er nog minder dan 100 besmettingen bekend. Dat de besmettingen nog maar voor een deel direct aan Engeland kan worden gelinkt, wijst erop dat het Britse virus zich al breder verspreid heeft in Nederland. Naar schatting wordt 1,5 procent van de nieuwe coronabesmettingen veroorzaakt door de Britse variant, met in sommige regio’s uitschieters tot 5 procent. Het Britse coronavirus is aanzienlijk besmettelijker, maar zover bekend niet schadelijker dan de nu nog dominante variant in Nederland. Naar verwachting komt het RIVM vandaag of morgen met meer informatie over de Britse variant naar buiten.

op termijn dominant

De afgelopen d..

