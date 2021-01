Ernst Kuipers vreest nieuwe coronagolf

Zeist

De Britse variant van het coronavirus kan in maart tot een nieuwe coronagolf in Nederland leiden. Daarmee kan de druk op de ziekenhuizen nog groter worden dan die al is geweest. Daarvoor waarschuwt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Het LNAZ heeft berekend wat de gevolgen van de Britse variant kunnen zijn, zodat de overheid en de zorg zich kunnen voorbereiden. De overheid gaat ervan uit dat nu 3 tot 5 procent van alle positief geteste personen de Britse variant onder de leden heeft. Die mutatie is besmettelijker dan eerdere versies van het virus. Kuipers pleit voor een strenge lockdown. <