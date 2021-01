Rode cijfers op aandelenbeurzen

Amsterdam

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,8 procent in de min op 651,73 punten. Donderdag steeg de hoofdindex nog 1,9 procent. De MidKap verloor 1,2 procent tot 972,43 punten.

De graadmeters in Frankfurt en Parijs daalden tot 1,6 procent. In Frankrijk wordt vanaf zaterdag een strengere avondklok ingevoerd. Ook de Duitse regering denkt aan een avondklok en overweegt het openbaar vervoer stil te leggen. De Londense hoofdindex zakte 1 procent. De Britse economie kromp in november met 2,6 procent door de nieuwe lockdown. Verzekeraar Aegon was de sterkste stijger in de AEX met een koerswinst van 3,3 procent. Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway sloot de rij bij de hoofdfondsen op het Damrak met een min van 4,7 procent.