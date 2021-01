Kortjes NL (11)

De rechtbank Amsterdam heeft vrijdag na bijna drie jaar de voorbereidende zittingen in het grootscheepse liquidatieproces Marengo afgerond. Het proces gaat op 15 februari inhoudelijk van start en zal naar verwachting tot ver in 2022 duren. <

‘Lessen toeslagenaffaire ook voor Groningen’

Burgervereniging Groninger Bodem Beweging (GBB) hoopt dat de lessen die zijn getrokken uit de toeslagenaffaire ook gelden voor de problematiek rondom de gaswinning in de provincie Groningen. Dat zegt de organisatie in reactie op het vertrek van Eric Wiebes, die als minister van Economische Zaken en Klimaat verantwoordelijk was voor de getroffen regelingen bij het afwikkelen van aardbevingsschade bij gedupeerde Groningers. <

beeld anp

Koopmans: v..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .