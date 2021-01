Amsterdam

Niet eerder hadden mensen zo veel waardering voor musea en theaters als tijdens de coronacrisis. Bezoekers gaven de instellingen gemiddeld een 8,5 voor het afgelopen jaar: het hoogste cijfer ooit. Dat meldt Hendrik Beerda Brand Consultancy op basis van onderzoek onder bezoekers. Het onderzoek wordt al sinds 2010 uitgevoerd, afgelopen jaar onder 340.000 bezoekers. Daarbij werd eerst gevraagd naar een rapportcijfer: dat kwam uit op gemiddeld een 8,5. Vervolgens werd gevraagd of de bezoekers het museum of theater zouden aanbevelen aan anderen. Tussen 2010 en begin 2020 steeg dat percentage van 38 naar 42. Toen in juni na de lockdown de musea en theaters hun deuren weer mochten openen, steeg dat percentage verder naar 53 procent. ‘De maatregelen worden duidelijk op waarde geschat', aldus merkadviseur Hendrik Beerda. <