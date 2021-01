'Nieuw debat euthanasie is nodig'

De omgang van huisartsen met euthanasie verschilt nogal per regio, ontdekten ethici Theo Boer en Stef Groenewoud. ‘Ons doel is de praktijk van goede zorg rond het levenseinde beter te maken.’

Amersfoort

Een steen in de vijver. Zo betitelen theoloog-ethicus Theo Boer (Protestantse Theologische Universiteit) en ethicus-gezondheidswetenschapper Stef Groenewoud (Radboudumc) hun onderzoek naar de euthanasiepraktijk van huisartsen in Nederland. Daaruit blijkt dat er grote regionale verschillen zijn. Ook als rekening wordt gehouden met het aantal zieken, religieuze voorkeur, inkomen en stemgedrag blijft een ‘onverklaard hoog verschil’ over. In de ene regio geven huisartsen tot zeven keer meer euthanasie dan in de andere.

Met de uitkomsten willen Boer en Groenewoud het debat over ‘goede zorg rond het levenseinde’ een impuls geven. Boer, zelf voorstander van euthanasie in uitzonderingsgevallen, was tot eind 2014 ..

