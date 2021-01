Het kabinet stierf als een oude olifant. Hoe gingen eerdere demissionaire kabinetten om met crises?

In de rubriek Net als vroeger wordt vanuit de actualiteit van nu teruggeblikt naar de actualiteit van toen. Vandaag: kabinetscrisis in tijden van crisis.

Als het kabinet niet gevallen was en zijn termijn had uitgediend, had Mark Rutte een opmerkelijke prestatie geleverd. In de parlementaire geschiedenis is het nog niet voorgekomen dat een minister-president zonder crises twee aansluitende termijnen uitdient. Rutte slaagde er bijna in. Tussen de val van het kabinet en de Kamerverkiezingen lagen nog twee maanden.

Er is sprake van een kabinetscrisis als het kabinet gevallen is en alle ministers en staatssecretarissen hun ontslag aanbieden en demissionair worden. Het kabinet blijft demissionair tot er een nieuw kabinet is geformeerd. In de praktijk neemt een demissionair kabinet geen besluiten over controversiële zaken. Die laat het over aan het volgende kabinet, dat wel het vertrouwen van de ..

