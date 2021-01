Kabinet Rutte III treedt af om toeslagenaffaire. Wiebes vertrekt per direct als minister

Het kabinet treedt af vanwege het snoeiharde rapport over de toeslagenaffaire. Het besluit viel tijdens de wekelijkse ministerraad vrijdag. Daar werd gesproken over de politieke gevolgen van de affaire, waar vele duizenden mensen het slachtoffer van zijn geworden.

Premier Mark Rutte heeft vrijdag het ontslag van alle ministers en staatssecretarissen aangeboden aan de koning. De koning heeft de ontslagaanvraag in overweging genomen en de minister-president, ministers en staatssecretarissen verzocht al datgene te blijven verrichten, wat zij in het belang van het Koninkrijk noodzakelijk achten, meldt de RVD.

De positie van het kabinet werd onhoudbaar door de verregaande conclusies van het rapport van de commissie-Van Dam over de affaire. Al snel na de publicatie ervan in december nam de druk op het kabinet toe om de ultieme vorm van politieke verantwoordelijkheid te nemen. Vrijwel de voltallige oppositie wilde ook dat het kabinet zou aftreden.

LIVE: de verklaring van premier Rutte vanuit het ministerie van Algemene Zaken. ⬇ https://t.co/1iBVhxHcL8 — Mark Rutte (@MinPres) January 15, 2021

De speciale Kamercommissie concludeerde dat ouders 'ongekend onrecht' is aangedaan. Het kabinet, de Kamer, de Belastingdienst en de rechtspraak hebben de 'grondbeginselen van de rechtstaat' geschonden, met verregaande gevolgen voor vele duizenden ouders. De ontspoorde fraudejacht vond vrijwel volledig plaats tijdens de kabinetten-Rutte.

In de zomer van vorig jaar stemde de volledige Kamer in met een parlementaire ondervraging naar de politieke en ambtelijke verantwoordelijkheid in het overheidsschandaal. Het rapport kwam half december uit en zorgde al voor een belofte van het kabinet om ouders sneller en ruimhartiger te compenseren. Een maand later werd pas intensief gesproken over politieke gevolgen.

aftreden heeft geen gevolgen voor gedupeerden toeslagen

De val van het kabinet heeft geen gevolgen voor de ouders die slachtoffer zijn geworden van de toeslagenaffaire. Dat heeft Rutte de gedupeerden op het hart gedrukt, zo zei hij in een persconferentie vanmiddag. Er zijn wat hem betreft twee prioriteiten voor het demissionaire kabinet: 'corona en de afwikkeling deze verschrikkelijke kwestie'.

Advocaat Vasco Groeneveld laat weten dat zijn cliënten blij zijn met het aftreden van het kabinet vrijdag. 'Maar dat gaat over politieke verantwoordelijkheid. Nu de strafrechtelijke aansprakelijkheid nog', liet hij in een eerste reactie weten.

Verder stelde Rutte dat stukken die ten grondslag liggen aan kabinetsbesluiten voortaan altijd worden gepubliceerd. Ook wordt na afloop van elke ministerraad een besluitenlijst gepubliceerd. Het besluit tot meer openheid over het kabinetsbeleid maakt deel uit van het maatregelenpakket naar aanleiding van de toeslagenaffaire. In die zaak werd de Tweede Kamer vaak niet goed genoeg geïnformeerd.



beeld anp

Wiebes

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) maakt overigens geen deel meer uit van het demissionaire kabinet dat tot een nieuw kabinet is aangetreden op de winkel past. Wiebes was in het vorige kabinet als staatssecretaris van Financiën nauw betrokken bij de toeslagenaffaire.

Volgens premier Mark Rutte was het een persoonlijke afweging van Wiebes om niet door te gaan en terug te treden. Rutte zei de beslissing van Wiebes te respecteren. ‘Hij heeft vaak bijgedragen aan oplossingen voor ingewikkelde vraagstukken en we gaan hem missen.’

onvermijdelijk

Oppositiepartijen in de Tweede Kamer zijn eensgezind van mening dat het aftreden van het kabinet onvermijdelijk was. De toeslagenaffaire was te ernstig om te kunnen aanblijven. PVV-leider Geert Wilders noemt het 'terecht' dat het kabinet aftreedt. 'Onschuldige mensen zijn gecriminaliseerd, hun levens verwoest en de Kamer is daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd.' Wilders vindt het ook 'ongeloofwaardig als de verantwoordelijken straks gewoon weer doorgaan als lijsttrekker'.

Een bewogen dag. Het kabinet treedt af omdat de overheid heel lang geen schild is geweest voor heel veel kwetsbare burgers.



Hier mijn gedachten over dit terechte aftreden vanwege het ongekende onrecht: https://t.co/wg8XVEHgXQ



Hier een korte reactie👇 pic.twitter.com/URVcVRnvyI — Gert-Jan Segers (@gertjansegers) January 15, 2021

SP-leider Lilian Marijnissen is het met Wilders eens. 'De rechtsstaat is geschonden. Dit is niet het sluitstuk, maar het begin.' De SP vindt het daarnaast hoog tijd dat de gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire nu echt compensatie gaan krijgen. 'Het is tijd voor een eerlijke overheid.'

Onvermijdelijk en begrijpelijk, lees verder op onze website: https://t.co/HVUrEjuebo — Kees van der Staaij (@keesvdstaaij) January 15, 2021

Onafhankelijk Kamerlid Henk Krol vindt dat het kabinet terecht opstapt, maar wil dat er meer gebeurt. 'Het mag niet een symbolische daad blijven. Er moet echt iets veranderen.' Zo wil hij een onafhankelijk onderzoek naar het functioneren van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, die de Belastingdienst in beroepszaken keer op keer in het gelijk stelde.

Overigens wil Premier Rutte ondanks het aftreden wel doorgaan als lijsttrekker van de VVD. 'De kiezer moet dan maar oordelen of ze op zijn partij stemmen', aldus Rutte.