Onvrede over coronabeleid is toegenomen

Amsterdam

In november was twee op de drie Nederlanders daarover nog positief. Maar na de feestdagen schoot het malheur over de overheidsaanpak omhoog: rond de jaarwisseling was nog maar 45 procent positief over het coronabeleid. Dat blijkt uit de jongste resultaten van het doorlopende vragenlijstonderzoek van de RIVM Gedragsunit en de GGD’en naar hoe Nederlanders omgaan met de crisis, onder een steekproef van 51.000 Nederlanders. Ronduit knorrig tonen de respondenten zich over hoe Nederland het doet ten opzichte van het buitenland. Slechts een op de vijf is daarover positief, een halvering ten opzichte van november.

Waarschijnlijk zijn de resultaten deels ingekleurd door de omstandigheden van het moment, zegt onderzoeksleider Marijn ..

