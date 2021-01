‘Geef bezwaarden vrijheid bij keuze vaccin'

SGP en ChristenUnie vragen minister Hugo de Jonge of mensen die gewetensbezwaren hebben tegen een coronavaccin waarbij foetaal materiaal is gebruikt voor een ander vaccin mogen kiezen. Lastig, omdat bij de ontwikkeling van veel vaccins op enig moment gebruik wordt gemaakt van een menselijke cellijn.

Den Haag

Al in juni vorig jaar trok de Stichting One of Us, een stichting die zich op Europees niveau keert tegen het gebruik van menselijk weefsel voor onderzoek, aan de bel. Via een petitie vroeg de stichting de Nederlandse regering onderzoek naar een vaccin tegen corona waarvoor menselijke cellen werden gebruikt niet te financieren.

In dit geval ging het om het vaccin van AstraZeneca, beter bekend als het Oxford-vaccin. Voor de ontwikkeling van dit vaccin wordt inderdaad menselijk materiaal gebruikt, bevestigde vaccinoloog Anke Huckriede destijds. ‘Het vaccin wordt op zogenoemde HEK-cellen geproduceerd. Deze cellijn is in 1973 in Leiden gewonnen uit een legaal geaborteerde foetus. Dus er is eenmalig een embryo aan te pas gekomen. ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .