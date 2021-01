Meer wethouders weg door spanningen

Amsterdam

In 2020 zijn 59 wethouders vertrokken vanwege persoonlijke redenen of gezondheid. In deze collegeperiode, die van 2018 tot 2022 loopt, zijn al meer wethouders dan ooit opgestapt omdat ze de politieke spanningen niet langer konden volhouden. Redenen zijn de verruwing van de samenleving en het vele digitale werken sinds de coronacrisis, zegt directeur Jeroen van Gool van de Wethoudersvereniging donderdag op de site van Binnenlands Bestuur (BB). BB laat elk jaar onderzoek doen naar wethouders in Nederland. In 2020 vertrokken in totaal 231 wethouders tijdelijk of definitief. Van hen kwamen er 109 door een politieke vertrouwensbreuk ten val. 59 wethouders werd het werk te zwaar en de rest verliet de gemeentepolitiek om uiteenlopende redenen. <