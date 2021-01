Siriz wist niet van kandidatuur Ronald Zoutendijk voor JA21

Gouda

Dat staat in een gezamenlijke verklaring van de raad van toezicht van Siriz, het bestuur van de VBOK en Ronald Zoutendijk. Siriz is een stichting die hulp biedt bij ongewenste zwangerschap. Zoutendijk was raadslid voor het CDA in Wassenaar, maar is vorige week uit de fractie gezet vanwege zijn kandidatuur voor JA21, de recent opgerichte partij van teleurgestelde FVD-politici. Het is onmogelijk om tegelijk voor het CDA actief te zijn én op de kandidatenlijst van JA21 te staan, redeneerde de lokale fractie in een verklaring.

JA21

De raad van toezicht van Siriz vernam volgens de persverklaring op 8 januari dat Zoutendijk zich heeft geregistreerd als kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen voor de politieke partij JA21. Hij staa..

