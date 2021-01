PostNL heeft van de overheid 200.000 euro nodig om stemmen per post mogelijk te maken bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart. Dat geld is vooral nodig om personeel vaker brievenbussen te laten lichten en voor toeslagen op weekendwerk. Dat schrijft het postbezorgingsbedrijf in een brief aan minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse zaken). <

beeld anp

Arriva steekt miljoenen in aanpak overlast traject

Arriva investeert tussen de 1,5 en 2,4 miljoen euro om de overlast in treinen op de Vechtdallijn tussen Zwolle en Emmen aan te pakken. De treinverbinding in het noordoosten van het land wordt geteisterd door incidenten uiteenlopend van vandalisme, zwartrijden tot fysiek geweld tegen personeel. ‘Vanaf december 2019 tot op heden is het aa..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .