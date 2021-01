Op een onbewaakte overweg in het Drentse Wijster is dinsdagochtend een voetgangster om het leven gekomen door een ongeval met een trein. Spoorbeheerder ProRail meldt dat het incident gebeurde op een overweg die niet is beveiligd met spoorbomen of bellen, maar er staan gele waarschuwingsborden bij. Het slachtoffer is een vrouw van 57 jaar uit de gemeente Midden-Drenthe. <

'Houd dieren uit de buurt van antivries'

De dierenwelzijnsorganisatie People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) drukt dierenbezitters op het hart hun beesten uit de buurt van antivries te houden. ‘Antivries, dat dodelijk kan zijn als het wordt geconsumeerd, trekt dieren aan vanwege de zoete smaak. Voorkom morsen, zorg ervoor dat de dop stevig vast..

