‘Mensenhandel bij webcamseks is blinde vlek'

Den Haag

Dat concludeert het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) op basis van een verkennend onderzoek naar gedwongen webcamseks in Nederland, dat dinsdag is gepubliceerd.

Het vrijwillig uitvoeren van seksuele handelingen voor de camera door personen van 18 jaar en ouder is in Nederland niet verboden, maar het CKM is er niet gerust op dat daarbij geen sprake zal zijn van uitbuiting. 'Het is internationaal uitgegroeid tot een miljardenbusiness', zegt woordvoerder Shamir Ceuleers van het CKM. 'En door de coronapandemie is de vraag enorm toegenomen.’ Het aantal modellen dat zich aanbood via grote buitenlandse webcamseksplatforms als CamSoda en Manyvids steeg sinds maart vorig jaar met respectievelijk 37 en 69 pr..

