Scholen misschien eerder open: hoe besmettelijk zijn de nieuwe virusvarianten voor kinderen?

Den Haag

De scholen weer open? Tijdens de persconferentie op dinsdagavond hield premier Rutte zijn kruit nog even droog. ‘De moeilijkheid is dat we nog niet weten of de Britse variant besmettelijker is voor kinderen, en hoeveel.’

Maar inmiddels is Public Health England toch een beetje op dat laatste punt teruggekomen. Dat de nieuwe variant vooral kinderen extra treft, lijkt gezichtsbedrog: de kinderen gingen nog naar school, terwijl de rest van de samenleving al deels op slot zat, nogal wiedes dat ze oververtegenwoordigd waren. ‘De variant is besmettelijker voor alle leeftijdsgroepen. Maar er zijn geen aanwijzingen dat het proportioneel meer is bij kinderen dan bij volwassenen’, zegt kinderarts-epidemioloog Patricia Bruijning (UMC Utrecht)..

