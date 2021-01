Rutte: grote zorgen over Britse coronavariant. Lockdown met drie weken verlengd

Het kabinet heeft ‘grote zorgen’ over de gemuteerde variant van het coronavirus die over is komen waaien uit het Verenigd Koninkrijk. Minister-president Mark Rutte noemt de berichten daarover uit Londen en ook uit Ierland ‘alarmerend, en dat is nog zwak uitgedrukt’.

Het kabinet heeft mede daarom besloten de huidige lockdown met drie weken te verlengen, bevestigt Rutte. Ook daalt het aantal besmettingen met het coronavirus nog niet snel genoeg.

De Britse variant van het coronavirus zal waarschijnlijk de overhand krijgen in Nederland, stelde minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Nu is die virusmutant in Nederland nog maar verantwoordelijk voor een paar procent van het totaal aantal besmettingen, maar dat zal volgens De Jonge waarschijnlijk niet zo blijven. ‘Wie de dramatische berichten en beelden uit Londen op zich laat inwerken weet: het kan heel snel veel erger worden’, aldus de minister.

De Britse variant is voor zover bekend niet schadelijker dan eerdere coronavarianten, maar wel besmettelijker.

avondklok

Het kabinet kijkt begin volgende week opnieuw naar de mogelijkheid om een avondklok in te voeren. Rutte: ‘Het Outbreak Management Team (OMT) is gevraagd met spoed een advies uit te brengen over wat die maatregel ons op kan leveren. Daarbij wordt ook gekeken naar mogelijke alternatieven.’

Een uitgaansverbod voor de late avond en nacht is een ‘ingrijpende maatregel’, erkent Rutte, maar het zou kunnen helpen het aantal contacten en daarmee de verspreiding van het virus te verminderen. ‘We willen zolang de lockdown duurt het maximale doen’, aldus de premier.

onderzoek

In de persconferentie kwam ook naar voren dat de GGD gaat grootschalig gaat testen in Dronten, Bunschoten en in de Rotterdamse wijk Charlois, omdat het virus daar snel om zich heen grijpt. Maandag werd al bekend dat de GGD alle inwoners in de Zuid-Hollandse gemeente Lansingerland oproept voor een test, ook als ze geen klachten hebben.



beeld anp / Bart Maat