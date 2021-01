Verlenging zonder perspectief

Den Haag

Intussen voltrekt zich in Nederland een vertrouwd ritueel: het corona-koffiedikkijken op tv en in kranten, tussen het zondagse Catshuisberaad en de dinsdagse persconferentie. Is de lockdown effectief, wanneer kan de samenleving weer open, hoe zit het met de vaccins?

Maandagavond zaten bij Op1 drie ondernemers en een econoom. Nieuwsuur sprak eerst de voorzitter van de Gezondheidsraad en daarna een microbioloog. Bij Jinek ging het over de Britse variant en blikte een Telegraaf-journalist vooruit. Alleen M had geen item over corona – maar daar had Diederik Gommers vrijdag al vooruitgekeken.

De besmettingscijfers dalen al drie weken, maar interpretatie is lastig. Bij het kabinet en het Outbreak Management Team (OMT) overheerst be..

