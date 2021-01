'Nu zijn eerst de ouderen aan de beurt'

Vier keer heeft de Gezondheidsraad nu advies uitgebracht over de vaccinatiestrategie, en al vier keer luidt dat in steeds duidelijker bewoordingen: vaccineer eerst de ouderen. Voorzitter Bart-Jan Kullberg: ‘De medisch-ethische inhoud moet leidend zijn voor beleid, niet de praktische bezwaren.’

Voorzitter Bart-Jan Kullberg van de Gezondheidsraad, tevens hoogleraar infectieziekten aan het Radboudumc, spreekt met de nuance die past bij een wetenschappelijk adviesorgaan, niet met grote woorden. Toch spreekt hij zich nu – bij hoge uitzondering – uit. Normaliter houdt het adviesorgaan van de regering zich bij zijn adviezen en laat daarna de politiek zijn gang gaan, zoals Kullberg meermaals benadrukt in het Zoom-interview met de Volkskrant maandagmiddag.

Maar nu wil de Gezondheidsraad zijn standpunt laten horen in de hoogoplopende discussie over de vaccinatiestrategie. De oproep is duidelijk: besteed de leveringen van de twee tot nog toe goedgekeurde vaccins van Pfizer en Moderna zo snel mogelijk voor minimaal 90 ..

